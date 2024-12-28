Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın odak noktalarından biri de Narin’in ağabeyi Enes Güran’dı. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cesedi 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bu süreçte Enes Güran, şüpheliler arasında yer alarak tutuklanmıştı. Enes Güran’ın yaşıyla ilgili çeşitli bilgiler olsa da, 18 yaşında olduğu iddia edilmektedir.

Enes Güran kimdir?

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan soruşturmada, Enes Güran’ın kollarında ısırık izleri olduğu fark edildi. Bunun üzerine DNA testi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Enes Güran, kollarındaki ısırık izlerini kendisinin oluşturduğunu öne sürerek savunma yaptı. Ancak yapılan incelemeler ve DNA testleri, soruşturmayı derinleştirdi.