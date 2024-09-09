Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi yatağında 19 gün süren aramaların ardından bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, şehri derinden sarstı. Küçük Narin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, yeni ve korkunç bir detayla gündeme geldi.

Gizli bir tanık, ifadesinde Narin’in amcası tarafından cesedi ortadan kaldırması için kendisine 200 bin TL teklif edildiğini öne sürdü. Tanık, amcanın cesedi çuval içinde kendisine verdiğini ve çuvalı dereye gömmesi için talimat verdiğini söyledi.

Gözaltına alınan zanlı E.G. de ifadesinde, “Muhtar (Narin’in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. ‘Götür göm’ dedi. Ben de çuvalı alıp dereye gömdüm” dedi. Bu ifadenin ardından, Narin’in cesedinin bulunmasında köyden gelen bir ihbar doğrultusunda yapılan aramalar sonucunda cesedin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından yapılan otopsi, Narin’in ölümüne dair detaylı bilgileri ortaya koyarken, polis soruşturmasını genişletmiş durumda. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, Narin Güran’ın ölümüne dair soruşturma devam ediyor ve zanlıların sorguları sürüyor.

Yetkililer, Narin’in ölümüne ilişkin tüm detayların aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu trajik olay, bölgede büyük üzüntüye yol açarken, soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.