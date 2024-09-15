Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Diyarbakır’da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin’i anmak için özel bir adım attı. Takım, ısınma tişörtlerinde Narin’in ismiyle, sahada ise öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı formalarla sahaya çıktı. Bu anlamlı hareket, spor dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Şiddete dikkat çekildi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın öncülüğünde kurulan takım, kadın cinayetlerinin sıkça yaşandığı bu dönemde, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere dikkat çekmeyi sürdürüyor. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen takım, kuruluş amacına uygun olarak topluma güçlü mesajlar vermeye devam ediyor.

Kadın hakları için güçlü bir mesaj

Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, 8 yaşındaki Narin’in acı kaybının ardından, sesini daha da yükseltti. Takım, ligdeki ilk maçında Narin’in isminin yazılı olduğu tişörtlerle sahaya çıkarak, hem küçük kızın anısını yaşatmayı hem de kadın ve çocuk cinayetlerine karşı durmayı başardı. Spor camiası ve izleyiciler tarafından takdir edilen bu duruş, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Belediye Başkanı Çetin Akın’dan duyarlı açıklama

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kadın ve çocuk cinayetlerinin toplumun en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Akın, “Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu takımı, kadın cinayetlerine karşı ses çıkarmak ve kız çocuklarının haklarını savunmak amacıyla kurduk. 8 yaşında hayattan koparılan Narin’in ve diğer kadınların anısını yaşatmak, bu mücadelenin en önemli adımlarından biridir” dedi.

Edirne’den galibiyetle döndüler

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Edirne DSİ Takımını 53-79 skoruyla yenerek sezonun ilk maçında güçlü bir galibiyet aldı. Bu başarı, hem sahada hem de toplumsal mesajlarında kazanan bir takım olduklarını bir kez daha kanıtladı.