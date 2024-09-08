Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Günlerdir süren arama çalışmalarının ardından acı haber, aileyi ve tüm şehri yasa boğdu.

Küçük kızın kaybolmasından kısa bir süre sonra tutuklanan amca Salim Güran, soruşturmanın odak noktası olmuştu. Narin Güran'ın DNA örneklerinin tutuklu amcanın aracında bulunmasının ardından olayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İlk kez görüntülenen bu araç, soruşturma kapsamında detaylı incelemeye alındı.

Narin’in ailesi ve yakınları, olayın aydınlatılmasını beklerken, Diyarbakır halkı da bu trajik olaya büyük tepki gösterdi. Soruşturma derinleştirilirken, cinayetle ilgili olarak yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.