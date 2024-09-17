Diyanet İşleri Başkanlığı, sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. hakkında soruşturma başlattı.

Katledildiği güne kadar Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.

Gözaltına alınmıştı

Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında R. K. gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre Narin Güran'ın kaybolmasının ardından amca Salim Güran'ın topladığı çocuktan yetişkine herkes aile toplantısında bir araya geldi. Amca Salim bu toplantıya köyün camii imamı R. K'yi çağırdı. Aile meclisi toplantısına katılanlara Narin'le ilgili hiçbir şey söylenmeyecek; hiçbir açıklama yapılmayacak, denilip Kuran-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiği iddia edildi.

Bu bilgiyi alan jandarma ekiplerinin de köyün imamı R. K'yi gözaltına alarak bu soruyu sorduğu öğrenilmişti.