Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'dan Anıtkabir Ziyareti

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve CHP Narlıdere İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün huzuruna çıktı. Uzun, Anıtkabir Özel Defteri’ne duygu dolu satırlar yazdı: “Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni dâhili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız.”

Anıtkabir'de duygu yüklü anlar

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve beraberindeki heyet, törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Uzun, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

İlkeleriniz daima rehberimiz olacak

Başkan Erman Uzun, deftere şu satırları yazdı:

“Aziz Atatürk;

Sizin önderliğinizde, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucularının, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in memleketi İzmir’in Narlıdere ilçesinin Belediye Başkanı olarak sizin manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Aziz hatıranız önünde söz veriyorum;

Milletimizin iradesi ile Narlıdere Belediye Başkanı seçilen Türkiye Cumhuriyeti’nin genç bir evladı olarak, tüm vatandaşlarımıza, aralarında ayrım yapmadan, adil ve şeffaf hizmet edeceğim.

İlkelerinizin rehberliğinde Narlıdere’yi önde gelen dünya kentleri ile yarışır bir kent olabilmesi için kararlılıkla çalışacağım.

Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni dâhili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız.

Ruhunuz şad olsun.” Konak sokakları çocukların oyun alanına dönüşüyor!

İnönü'nün kabrine ziyaret

Başkan Erman Uzun ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti ve saygı duruşunda bulundu.

Erman Uzun kimdir?

10 Aralık 1991, İzmir doğumlu olan Erman Uzun, sırası ile Narlıdere 12 Eylül İlköğretim Okulu, Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

Yaşamının tamamını Narlıdere’de geçiren Erman Uzun, Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Öğrenci Birliği Başkanlığına ardından Narlıdere Öğrenci Temsilciliğine seçildi ve tüm Narlıdereli öğrencileri İzmir’de temsil etti.

Üniversite yaşamının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Erman Uzun, ilçe kongre delegelikleri, iki dönem Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir. Meclis Üyeliği sürecince Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği ve Denetim Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirmiş, dört yıl boyunca Belediye Meclisi’nde CHP Grup Sözcüsü olarak görev almıştır. 29 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi kararı ile Narlıdere Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirilmiştir.

Erman Uzun, 1948 yılında Narlıdere’nin köy futbol takımı olarak kurulan, Narlıdereli’ler için büyük hassasiyet taşıyan, şimdiki ismi ile Narlıdere Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başkanlığı yapmıştır.

İş yaşamına, çocukluk hayali, Gazetecilikle başlayan Erman Uzun, yerel bir gazete kurup kısa sürede kentin basın sektöründe etkili habercilik yaparak yerini almıştır. Aktif siyasi görev üstlendikten sonra, gazetecilik ile aktif siyasetin birlikte yapılmasını doğru bulmadığı için basın sektöründen çekilen Uzun, çocukluğundan itibaren içinde bulunduğu Turizm sektöründe aile şirketlerinde profesyonel iş yaşamını sürdürmekte yurt içi ve yurt dışında otel işletmeciliği yapmaktadır. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) üyesidir.