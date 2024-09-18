Narlıdere Belediye Başkanı Uzun “Gerçekçi Sözler Veririm”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmayı sürdürüyor. Esnafla sabah kahvaltısında buluşan Başkan Uzun, ardından muhtarlara yaptığı ziyaretlerle ilçenin nabzını tuttu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Uzun, yerel yönetimde popülizme yer olmadığını belirtti.

"Popülizmden uzak duruyorum"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçede gerçekleştirdiği esnaf ve muhtar ziyaretleriyle halkın talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Güngören Caddesi’ndeki esnafla kahvaltıda bir araya gelen Uzun, esnafın taleplerini tek tek not aldı ve kısa vadede çözülebilecek konularda hızlıca aksiyon alacaklarını dile getirdi.

Uzun, Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metuş Gelve ve Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Soner Kırmacı’nın da katıldığı toplantıda, “Esnafımızla belirli aralıklarla bir araya geleceğimize söz vermiştik ve bugün yine birlikteyiz. Ben Narlıdere’nin çocuğuyum, ihtiyaçları ve sorunları yakından biliyorum. Popülizmden her zaman uzak durdum. Tutamayacağım bir söz vermem, bir söz verdiysem de mutlaka yerine getiririm. Güzel bir Narlıdere yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye aktardı.

Esnafın talepleri dinlendi

Toplantıda konuşan Başkan Uzun, esnafa verdikleri önemi vurguladı ve ilçenin ekonomik canlılığı için esnafla iş birliğinin devam edeceğini belirtti. Esnaf ve sanatkârların ekonomik kalkınmanın bel kemiği olduğunu dile getiren Uzun, ilçede kısa vadede yapılabilecek iyileştirmeler için hemen harekete geçileceğini, uzun vadeli projelerin de takipçisi olacaklarını söyledi. Kahvaltı sonrasında civardaki esnafla da tek tek selamlaşan Başkan Uzun, vatandaşlarla sıcak bir diyalog kurdu.

Demokrasinin yapı taşları

Esnaf programının ardından Narlıdere’nin çeşitli mahallelerinde görev yapan muhtarları ziyaret eden Başkan Erman Uzun, Çamtepe Mahallesi Muhtarı Ali Bülbül, Ilıca Mahallesi Muhtarı Neval Çelebi, Yenikale Mahallesi Muhtarı Ali Güventürk ve Sahilevleri Mahallesi Muhtarı İsmail Yetim’le bir araya geldi. Muhtarlarla yaptığı görüşmelerde, yerel yönetimin en önemli unsurlarından birinin muhtarlar olduğunu belirten Uzun, “Demokrasimizin yapı taşları olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızla en yakın teması kuran temsilcilerdir. Onların talepleri ve önerileri bizim için her zaman önceliklidir” dedi.

Vatandaşla birlikte çözüm üretiyoruz

Başkan Uzun, sahada yaptığı ziyaretler esnasında vatandaşlarla da yakından ilgilenerek, onların sorunlarını dinledi. Yerel yönetimin halkla iç içe olması gerektiğini vurgulayan Uzun, “Halkımızın istek ve beklentileri, çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Narlıdere’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz” diye konuştu. Muhtarlar ise Başkan Uzun’un ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmaları için teşekkür etti.