Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında, belediyede görev yapan memurları kapsayan yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. İki yıllık dönemi kapsayan bu sözleşme, çalışanların mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler getiriyor. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar’ın katıldığı imza törenine, sendika temsilcileri de iştirak etti.

"Emekçiden Yanayız"

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda Narlıdere’ye hizmet eden çalışanlarımızın haklarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman emekçinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını koruduğumuz bu sözleşme hayırlı olsun" dedi.

"Haklarımızı Savunmaya Devam Edeceğiz"

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise Belediye Başkanı Uzun’a teşekkürlerini ileterek, "Toplu iş sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Haklarımızı daha iyi noktalara taşımak için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.