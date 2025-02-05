Narlıdere'de Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Narlıdere'deki Güvenli Alanlar!

Narlıdere’de afet ve acil durumlara karşı belirlenen deprem toplanma alanları açıklandı. Olası bir deprem anında vatandaşların güvenli bir şekilde toplanabileceği bu alanlar, bölge halkı için hayati önem taşıyor.

İşte Narlıdere’deki bazı toplanma alanları:

2. İnönü Mahallesi: 27 Mayıs Caddesi ve Gökkuşağı Sokak Arası

27 Mayıs Caddesi ve Gökkuşağı Sokak Arası Altıevler Mahallesi: Ahmet Mutoğlu Parkı, Tarancı Sitesi Parkı, Gürler Caddesi Otopark Alanı

Ahmet Mutoğlu Parkı, Tarancı Sitesi Parkı, Gürler Caddesi Otopark Alanı Çamtepe Mahallesi: Asım Bezirci Parkı, Şehit Kr. Pilot Üstğm. Bülent Öztürk Parkı, Ahmet Piriştina Kent Meydanı

Asım Bezirci Parkı, Şehit Kr. Pilot Üstğm. Bülent Öztürk Parkı, Ahmet Piriştina Kent Meydanı Çatalkaya Mahallesi: Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan Parkı, Aşık Mahzuni Şerif Parkı, Hacı Bektaş Sokak Alanı

Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan Parkı, Aşık Mahzuni Şerif Parkı, Hacı Bektaş Sokak Alanı Huzur Mahallesi: Gaffar Okkan Parkı, Çetin Emeç Parkı, İlhan Selçuk Sokak Alanı

Gaffar Okkan Parkı, Çetin Emeç Parkı, İlhan Selçuk Sokak Alanı Ilıca Mahallesi: İsmail Yasemin Parkı, Mustafa Yücel Özbilgin Parkı, 9 Eylül Parkı

İsmail Yasemin Parkı, Mustafa Yücel Özbilgin Parkı, 9 Eylül Parkı Limanreis Mahallesi: Rauf Denktaş Parkı, Ülkem Sitesi Parkı, 2 Temmuz Parkı

Rauf Denktaş Parkı, Ülkem Sitesi Parkı, 2 Temmuz Parkı Narlı Mahallesi: Aykut Barka Parkı, Metin Göktepe Parkı, Ali Ekber Çiçek Parkı

Aykut Barka Parkı, Metin Göktepe Parkı, Ali Ekber Çiçek Parkı Sahilevleri Mahallesi: Şair Can Yücel Sokak Alanı, Anafartalar Sokak Alanı

Şair Can Yücel Sokak Alanı, Anafartalar Sokak Alanı Yenikale Mahallesi: Pir Sultan Abdal Parkı, Aytaç Sefiloğlu Parkı, Musa Baran Parkı

Toplamda 66 farklı toplanma alanı bulunan Narlıdere’de bu alanlar, afet bilinci oluşturmak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak denetleniyor.

Afet anında en yakın toplanma alanınızı öğrenmek için belediyenin ve AFAD’ın resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.