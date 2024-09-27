Narlıdere Belediyesi'nin, İzmir’in kurtuluşunun 102. yılına özel düzenlediği İzmir Müzisyenleri Buluşmaları etkinlikleri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı (DUO) ikilisi, Sahilevleri Bakü Parkı’nda sahne alarak birbirinden güzel türküleri Narlıdereliler için seslendirdi.

Narlıdere'de müzik dolu günler

Geleneksel ve modern ezgileri ustalıkla harmanlayan ikili, dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Yoğun katılımın olduğu konserde, Narlıdereliler de söylenen türkülere coşkuyla eşlik etti. Sahil havasının keyfini çıkaran izleyiciler, bu özel etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Konser, müzisyenlere çiçek takdim edilmesiyle sona ererken, Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a İzmir'in müzik ve sanat kültürüne verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Müzik dolu bu özel gece, Narlıderelilerin hafızasında uzun süre yer edecek gibi görünüyor.