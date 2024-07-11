Zirvenin ikinci oturumu, Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İttifakın 75. yıldönümü kutlamaları eşliğinde düzenlenen zirve, uluslararası güvenlik ve iş birliği konularını ele alıyor.

Rusya ve Çin odaklı tartışmalar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık ettiği oturumun açılış konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikaları, Çin'in Rusya'ya destek verdiği ekonomik ilişkileri ve otoriter güçlerin artan iş birliği gibi konular öne çıktı. Stoltenberg, bu sorunlara yanıt olarak uluslararası barışın korunması ve hukuk temelli düzenin sağlanması için daha yakın çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın önemli yeri

Zirvenin son gününde özellikle Ukrayna'nın konumunun ön plana çıktığı belirtiliyor. Programın devamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı" gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, Ukrayna'nın NATO ile ilişkileri ve güvenlik konuları ele alınacak.

NATO Liderler Zirvesi, Jens Stoltenberg'in yapacağı basın toplantısı ile sona erecek.