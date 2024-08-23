Geilenkirchen, Almanya – Almanya'nın Geilenkirchen şehrindeki NATO üssü, "muhtemel bir tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesini en yüksek ikinci derece olan "Charlie"ye yükseltti. Perşembe gecesi yapılan açıklamada, üssün yetkilileri, istihbarat bilgileri doğrultusunda kritik önemde olmayan personelin "tedbir amaçlı" evlerine gönderildiğini duyurdu. Üsteki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği belirtilirken, tehdit seviyesiyle ilgili detaylı bilgi verilmedi. Geilenkirchen'deki bu gelişme, geçtiğimiz günlerde Köln'deki bir askeri üste yaşanan sabotaj şüphesiyle kapanmanın ve tehdit seviyesinin yükseltilmesinin ardından geldi. NATO'nun, Rusya tarafından düzenlenen sabotaj ve siber saldırı eylemleri konusunda daha önce uyarılarda bulunduğu biliniyor.

Güvenlik seviyesi yükseltildi

Perşembe gece saatlerinde yapılan açıklamada, üste "kritik önemde olmayan" çalışanların, istihbarat raporlarına dayanarak tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtildi. Üssün resmi X hesabından yapılan duyuruda, üs faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Tehdit istihbaratı ve önlemler

Geilenkirchen üssünün sözcüsü, güvenlik seviyesinin, NATO örgütlerine veya personeline yönelik terörist eylem tehdidiyle ilgili bir olay ya da istihbarat sonucu yükseltildiğini açıkladı. Tehdit seviyesi, dört alarm durumunun en yüksek ikincisi olan Charlie'ye çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Köln'deki bir askeri üs de sabotaj şüphesiyle kapatılmıştı ve tehdit seviyesi artırılmıştı. Aynı gün, Geilenkirchen'deki üste geniş çaplı bir arama yapılmasına neden olan bir sızma girişimi yaşandı.

Rusya'nın rolü ve NATO'nun uyarıları

NATO, Rusya tarafından gerçekleştirilen sabotaj ve siber saldırılar hakkında daha önce uyarılarda bulunmuştu. Rusya ise uzun yıllardır NATO'yu güvenliğini tehdit etmekle suçluyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Haziran ayında Batı askeri ittifakının son saldırıların Rus istihbaratının daha aktif hale gelmesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Geçmişte yaşanan bazı şüpheli olaylar arasında 2022'de Svalbard'ı Norveç anakarasına bağlayan deniz altı kablosunun kesilmesi de bulunuyor.