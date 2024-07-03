Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Meydanı'nda geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı. Şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan ekipler, kent merkezinde budama, ot biçme, tesviye ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şehir Merkezinde yoğun çalışmalar

Nazilli Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve şehrin en hareketli noktalarından biri olan Belediye Meydanı’nda kapsamlı temizlik ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalarla meydanın daha estetik ve temiz bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Temizlik işlemlerinin yanı sıra yeşil alanların korunması ve park bölgelerinde ağaç ve bitki sayısının artırılması için de yoğun çaba harcanıyor.

Başkan Tetik'ten açıklamalar

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz halkımız için çalışmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz gün halkımızla iç içe olacağımızın sözünü vermiştik. Hem ekiplerimiz hem de biz sahadayız. Nazillimizin en yoğun noktalarından olan Belediye Meydanımızın daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı başlattık. Şehrimize hayırlı olsun," dedi.

Halktan tam not

Nazilli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Meydanın temizliği ve peyzaj düzenlemeleri, şehre estetik bir değer katarken, halkın da daha temiz ve düzenli bir çevrede vakit geçirmesine olanak tanıyor. Nazilli Belediyesi, bu tür çalışmalarla şehrin genel yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşlarına daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyor.

Gelecek çalışmalar

Nazilli Belediyesi, Belediye Meydanı'ndaki çalışmaların ardından diğer bölgelerde de benzer temizlik ve bakım faaliyetlerini sürdürecek. Belediye yetkilileri, mevcut yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanların kazandırılması için planladıkları projeleri hayata geçirmeye devam edecek.