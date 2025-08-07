

Bayraklı Belediyesi, yaz spor okullarını 13 farklı branşta açarak çocuklar ve yetişkinlerin spora erişimini kolaylaştırdı. 5-13 yaş arası çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için düzenlenen kurslarda toplam 3 bin 77 kişi yer aldı. Katılımcılar, hem eğleniyor hem de fiziksel ve sosyal gelişim sağlıyor.

Yaz spor okulları çocukların gelişimine katkı sağladı

Bayraklı’da düzenlenen yaz spor okulları çocukların disiplin, özgüven ve takım çalışması becerilerinin gelişmesine destek verdi. Voleybol, atletizm, tekvando, bale gibi çeşitli kurslarda çocuklar yeteneklerini keşfedip sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıyor.

13 branşta geniş kurs seçeneği sunuldu

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, bale, kick boks, karate ve güreş gibi branşlarda kurslar düzenlendi. Ayrıca masa tenisi, dans, cornhole, tenis ve basketbol gibi özel gereksinimli bireylere yönelik programlar da yer aldı. Kurslar, profesyonel eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda yapıldı.

Bayraklı Belediyesi spora katılımı artırmayı sürdürüyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yıl boyunca süren sportif faaliyetlerin yaz aylarında yaz spor okulları ile devam ettiğini belirtti. Önal, herkesin spora erişiminin öncelikleri olduğunu ve sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyledi.

Spor herkesin hakkı oldu

Özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinlere yönelik hazırlanan kurslar sayesinde Bayraklı’da sporun kapsayıcı hale geldiği vurgulandı. Belediye, herkesin sporu deneyimlemesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.