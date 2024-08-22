Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yeni Sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak bölgedeki yangın riski taşıyan kuru ot ve dallar temizlendi. Söz konusu çalışmalarla olası güvenlik riskleri azaltılarak alanın daha düzenli ve güvenli hale gelmesi sağlandı.

Sanayi sitesi genelinde ise yabani otlar biçilerek ana yollar ve geçiş noktaları ferah bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca iş makineleri kullanılarak molozlar ve çöp konteynerleri çevresinde detaylı temizlik yapıldı.

"Halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum"

Çalışmaların rutin olarak sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Yeni Sanayi bölgesini hem estetik bir görünüme kavuşturmak hem de işleyişi önemli ölçüde iyileştirmek için temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bölgede atıkların yanı sıra beni en çok üzen ne yazık ki sokaklara gelişi güzel atılmış cam şişeler oldu. Yangın riskini artıran, Nazillimize yakışmayan, doğamızı kirleten bu şişeler bizim geleceğimizi de kötü bir şekilde etkiliyor. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.