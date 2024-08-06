Nazilli Ticaret Borsası tarafından düzenlenen sezonun "İlk İncir Alım ve Tescil Ödül Töreni", geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, incir üreticileri, tüccarlar ve iş adamları bir araya geldi.

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, konuşmasında, “2024-2025 yılı sezonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Nazilli’de incir ekonomimizde büyük bir değere sahip. Nazilli tüccarımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İncirin Nazilli için önemine dikkat çekerek böylesine önemli bir değerin gelişimi için çalışıyoruz. Dünya pazarında genişlemek ve marka değerini artırmak adına yaş kuru incirin ismini Nazilli inciri olarak tescilledik. İncirin geleceği var. Kalitesini artırmak istiyoruz. Nazilli inciri ismini herkes kullansın. Biz borsa olarak garanti veriyoruz. Bu incir kaliteli. Sloganımız da sağlık sizin elinizde” dedi.

Törende, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de konuşmalar yaparak, sezonun verimli ve herkesin yüzünü güldüren bir sezon olmasını temenni ettiler.

Açık artırmada sezonun ilk inciri, ₺600 bedelle satışa sunuldu. Ayrıca, 2024 yılında en çok tescil ücreti ödeyen ilk 20 üye ve ürünlerini getiren üreticilere plaketleri takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Program, yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.