Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümünde, afet ve acil durum farkındalığını artırmaya yönelik bir etkinlik düzenlenecek. Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan etkinlik, yangın ve ilkyardım farkındalığına odaklanacak.

Tüm ilçe halkı davet edildi

Bugün saat 20.30’da, Nazilli Belediyesi hizmet binası bitişiğindeki Mehmet Yüzügüler Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Başkan Ertuğrul Tetik, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Katılımcılara katılım belgesi verilecek

Eğitime katılanlara katılım belgesi verileceği bildirildi.