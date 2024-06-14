Nazilli'de Huzurevi Sakinleri Kendi Üretimleriyle Katkı Sağlıyor

Nazilli Belediyesi, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki giyim, kırkyama ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin, ürettikleri ürünlerle hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını hem de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini duyurdu.

Nazilli Belediye Başkanı etkinliğe katıldı

Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, huzurevi sakinleri için düzenlenen bayram ve Babalar Günü etkinliğinde, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in de katılımıyla gerçekleşti. Başkan Tetik, etkinlikte kursiyerlerin ürettiği hediyelik eşyaları inceledi ve projelere verdikleri destekten dolayı onları tebrik etti.

Eğitmenler Nihal Erbakan ve Filiz Aydın, kursiyerlerin ürettiği ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, sevgi evleri, cezaevlerindeki mahkum çocuklar, sokak hayvanları için mama temini gibi sosyal sorumluluk projelerine harcandığını açıkladı. Özellikle, İzmir’deki onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklar için hazırlanan oyuncak bebeklerin bu yılki hedeflerinden biri olduğunu belirttiler.

Çeşitli kurslar açılacak

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kadınların kurslarda kazandıkları becerilerle hem sosyalleştiklerini hem de ekonomik kazanç sağladıklarını vurgulayarak, gelecek dönemlerde kursları çeşitlendirip geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. "Mutlu kadın, üreten kadın demektir ve bu Türkiye için çok önemli" diyen Başkan Tetik, projelerin topluma büyük katkı sağladığını ifade etti.