Nazilli’de mezarlıklarda bakım ve temizlik seferberliği

Nazilli Belediyesi, mezarlık alanlarında bakım ve temizlik standartlarını yükseltmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Dallıca Mahalle Mezarlığı çevresindeki düzenleme ve kaldırım yapım projelerini tamamladı.

Dallıca Mezarlığı’nda güvenli ve estetik yollar

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mezarlığı çevresinde gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmalarını başarılı bir şekilde bitirdi. Mevcut yaya yolları yenilenerek hem estetik bir görünüm kazandı hem de ziyaretçilerin güvenliği artırıldı. Belediye, bu çalışmalarla mezarlık ziyaretlerinin daha huzurlu ve rahat bir ortamda yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Belediye Başkanı Tetik’ten açıklama

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mezarlık alanlarındaki düzenleme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirterek, "Dallıca Mezarlığı çevresindeki bu düzenlemeler, halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yapıldı. Hem estetik hem de fonksiyonel olan bu adımlar, vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak konforu artırmayı hedefliyor. Halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Mahalle muhtarından teşekkür

Dallıca Mahalle Muhtarı Murat Halal ise Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Mezarlığımızın çevresindeki duvarlara tel örgü yapıldıktan sonra bordür döşenerek kaldırım çalışmaları başladı. Bugün itibarıyla yaklaşık 800 metre uzunluğundaki alana parke taşı döşendi. Başta Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.