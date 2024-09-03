Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan baskında, vizesiz ve yasadışı giriş yapmış 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İşyerinin sahibine ise toplam 624 bin 272 TL idari para cezası kesildi.

İş yerinde yasa dışı çalışanlar tespit edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, İsabeyli Mahallesi'ndeki bir işletmede yapıldı. Operasyonda, vizesiz ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmış 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Cezalar ve idari işlemler

Baskında, 9 yabancı uyruklu kadın şahısa vizesiz giriş yapmaları nedeniyle kişi başı 11 bin 409 TL, 2 şahsa ise yasadışı giriş suçundan kişi başı 22 bin 834 TL olmak üzere toplam 148 bin 349 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, işyerinin çalışma izni olmadan yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı tespit edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işletme sahibine kişi başı 56 bin 752 TL olmak üzere toplam 624 bin 272 TL idari para cezası verildi.

Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler

Yasadışı çalıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.