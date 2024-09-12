Tren yolu boyunca uzun yıllar çalışmasına rağmen bakım görmeyen Nazilli'deki 171 Sokak, 900 metrekarelik parke taş döşemesiyle modern bir görünüme kavuştu. Dallıca sınırından başlayan yaklaşık 1 kilometrelik yol iş makineleriyle stabilizasyon eğitimi ve parke projeleri döşendi. Ayrıca aynı bölgedeki yer alan 522 Sokak'ta da 750 metrekarelik kilitli parke taş döşemesi yapıldı.

Mahalle sakini Ali Çetinkaya, evlerinin önünden geçen ve yoğun olarak kullanılan yolun yenilenmesinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve ekibine teşekkür etti. Çetinkaya, “Yıllardır burada büyük kalıntılar yaşandı. Ancak Songül Muhtarımın gayreti ve Belediye Başkanımızın destekleriyle bu sorun nihayet çözüldü. Emeği geçtiğine teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle muhtarı Songül Meke, yapılan genişlemen dolayısı ile genişlemeyi dile getirerek, “Ali Çetinkaya ağabeyimizin talebiyle başlayan bu yol çalışması, mahallemizin en büyük sorunlarından birinin kırılması. Sağanak yağışlarda sürekli su altında kalan bu yol, artık sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne, çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Ertuğrul Tetik ise, sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceklerini belirterek, “Halk günü programlarımızda dinlediğimiz talepler açısından bu önemli çalışmayı gerçekleştirdik. Nazilli'deki tüm sorunları çözmek için çalışıyoruz. Her daim halkımızın yanındayız” ifadesini kullandı.