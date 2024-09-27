Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA) iş birliğiyle düzenlenen ‘Nazilli’nin Girişimci Kadınları E-Ticaret Öğreniyor’ eğitim seminerini başarıyla tamamlayan 52 kadın girişimci sertifikalarına kavuştu.

Eğitmen Petek Üzülmez tarafından verilen ve 4 gün süren eğitimde girişimcilere; finans, dijital pazarlama ve e-ticaret konuları detaylı olarak anlatıldı.

"Nazilli Belediyesi yanınızda olmaya devam edecek"

Katılımcılara sertifikalarını takdim eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi E-ticaret konusunda da dijital dünyada ses getirecek çalışmalara imza atacağınıza eminim. Her birinizle gurur duyuyorum. Sizlere söz veriyorum; ilçemizin ekonomik alanda gelişimine destek olacak tüm girişim ve projelerinizde Nazilli Belediyesi yanınızda olmaya devam edecek” dedi.

Emeklerinden dolayı Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personellerine ve GEKA yetkililerine teşekkür eden kadın girişimciler, yeni eğitimler düzenlenerek seminerlerin devam etmesi talebinde bulundu.