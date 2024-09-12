TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan Nazillispor'da, Nazilli Belediyespor Kulübü Derneği'nin geçtiğimiz hafta ertelenen olağan genel kurulu nihayet gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Haluk Alıcık Tesisleri'nde yapılan kongreye, başkan ve divan kurulu dahil toplam 14 kişi katıldı. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen kongrede, kulüp üyelikleri konusunda önemli kararlar alındı. 500'e yakın kulüp üyesinin üyelikleri düşürüldü, bu da kulüpte önemli bir revizyon olarak dikkat çekti.

Futbol şubesinin geçtiğimiz aylarda şirketleşmesiyle, dernekte yeni yönetim, Şahin Kaya başkanlığında belirlendi. Genel kurulda 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait gelir-gider raporları okundu ve onaylandı. 2024 yılı için tahmini bütçe ise gelir ve gider olarak 1 milyon 610 bin TL olarak belirlendi.

Uygar Mert Zeybek transferi duyuruldu

Transfer çalışmalarına devam eden Nazillispor, son olarak Sarıyer'de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Uygar Mert Zeybek'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve profesyonel kariyerine bu kulüpte başlayan 29 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor, Pendikspor ve Tarsus İdman Yurdu gibi takımlarda da görev aldı. Zeybek, geçen sezon Sarıyer'de 13 maça çıkıp 307 dakika sahada kaldı. Nazillispor, ligde kötü gidişatı durdurmak adına bu transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.