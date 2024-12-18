Milwaukee Bucks, NBA Kupası'nın finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla geçerek şampiyon oldu. Giannis Antetokounmpo'nun muazzam performansı ile Bucks, Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da tarihi bir zafere imza attı.

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NBA Kupası finalinin yıldızı şüphesiz Giannis Antetokounmpo oldu. Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı, 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle "triple-double" yaparak takımını şampiyonluğa taşımayı başardı. Antetokounmpo'nun performansı sadece maçı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda turnuvanın MVP'si olmasını sağladı.

Oklahoma City Thunder, şampiyonluğu kaçırdı

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayılık katkısına rağmen finalde Bucks karşısında boynu bükük kaldı. Genç oyuncularına rağmen tecrübe eksikliği finalde belirleyici oldu ve Thunder, kupayı kazanma şansını bir kez daha kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi