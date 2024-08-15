Nejat Alp, Hüseyin Usta'nın prodüktörlüğünü üstlendiği yeni şarkısı "Bitsin Artık"ı Diamond Media etiketiyle yayınladı ve bu çalışmasını İstanbul'da kliplendirdi. Şarkının yaz aylarına uygun bir klip ile taçlandırıldığını belirtti.

"Belki de kötü niyetli değildir"

Ancak, Alp’in gündemindeki konu, Işın Karaca’nın sosyal medyada yaptığı açıklamalar oldu. Karaca, Nejat Alp’ın maddi ve manevi zorluklar yaşadığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu. Alp, bu iddialara karşılık olarak şunları söyledi:

"İşin doğrusu, Işın Karaca’yla hiç tanışmadım. Belki de kötü niyetli değildir, ama insan bir teyit etmez mi? Böyle bir durumun olup olmadığını arayıp sormak gerekmez mi? Bu açıklamalar beni çok üzdü, üç gün boyunca uyuyamadım. 55 senedir bu sektörde çalışıyorum ve halen aktifim. Maddi veya manevi herhangi bir desteğe ihtiyacım yok. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir. Bu tür açıklamalardan hem şaşkın hem de üzgünüm."

Nejat Alp’in açıklamaları, Karaca’nın iddialarının doğru olup olmadığı konusunda belirsizlik yaratırken, sanatçının uzun yıllar süren müzik kariyerinin ve mevcut durumunun altını çizdi.