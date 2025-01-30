Neslihan Atagül Doğum Yaptı Mı Ünlü Oyuncudan Yeni Paylaşım!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. 14 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hamileliğinin son aylarını keyifle yaşadığını gösteren Atagül’ün doğum yapıp yapmadığı ise büyük merak konusu oldu.

Doğumla ilgili açıklama geldi mi?

Henüz doğum yapmadığı bilinen Atagül, son olarak karnı burnunda fotoğraflarıyla gündeme geldi. 8 aylık hamile olan ünlü isim, sosyal medya hesabından sık sık bu süreci takipçileriyle paylaşırken, hayranları heyecanla gelecek haberi bekliyor. Şu ana kadar doğumla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Neslihan Atagül ne zaman doğum yapacak?

Kesin doğum tarihi açıklanmasa da, hamileliğinin 8. ayına giren Atagül’ün kısa süre içinde anne olacağı tahmin ediliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda doğumun Türkiye’de gerçekleşeceğini duyuran ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile birlikte bu süreci mutlu bir şekilde geçiriyor.

Erkek bebek geliyor!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için büyük bir heyecan yaşıyor. Çiftin, bir erkek bebek beklediği biliniyor. Ünlü oyuncunun her paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, doğum haberinin ne zaman geleceği merakla bekleniyor!