Netflix, popüler anime ve manga serisi One Piece'in canlı aksiyon uyarlamasının 2. sezonuna dair yeni karakter duyurularını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Baroque Works oyuncularının önemli bir kısmı açıklanmışken, şimdi de Kaptan Smoker ve diğer karakterlerin kimler tarafından canlandırılacağı duyuruldu.

Kaptan Smoker ve yardımcısı Tashigi

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 1. sezonun sonunda kısa bir süre görünen Kaptan Smoker karakterini Callum Kerr canlandıracak. Kerr, daha önce Flowers in the Attic, Monarch ve History of a Pleasure Seeker gibi yapımlarda rol almıştı. Smoker'ın yardımcısı Tashigi ise Netflix'in Fear Street filmlerinde oynayan Julia Rehwald tarafından canlandırılacak.

New faces 🗡️ new powers 🚬 🐂 new adventures! Don’t drift away, Straw Hats! We’re just getting started. ​​🏴‍☠️ 🌊 #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/N5omk4OuOI — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 27, 2024

Tony Tony Chopper ve Dalton

Merakla beklenen Tony Tony Chopper'ın ortaya çıkışıyla yakından ilgili olan Dalton karakterini Ty Keogh canlandıracak. Keogh'un performansı, Chopper'ın hikayesinin nasıl anlatılacağı konusunda hayranlar arasında büyük bir merak uyandırıyor.

Wapol ve diğer karakterler

School of Rock'ta Dewey Finn rolüyle tanınan Rob Colletti, Wapol karakterini canlandıracak. Daha önce bu rol için Danny DeVito'nun adı geçse de bu haberle birlikte beklentiler sona erdi. Hayranlar ayrıca henüz oyuncusu açıklanmayan Doktor Kureha karakteri için Jamie Lee Curtis'in oynaması gerektiğini düşünüyor.

Yeni karakterler

Netflix, yeni sezonun önemli karakterlerini canlandıracak diğer isimleri de açıkladı. Game of Thrones, Sherlock Holmes ve Kral Arthur gibi yapımlarda boy gösteren Clive Russell, Grand Line'da ekibi karşılayacak olan Crocus karakterini canlandıracak. Little Garden Adası'nda karşılaşılacak Dorry ve Brogy karakterleri ise Werner Coetser ve Brendan Murray tarafından canlandırılacak.

Eylül 2023'te yapılan yeni sezon duyurusunun ardından One Piece projesiyle ilgili uzun süredir beklenen haberler gelmeye başladı. Haziran ayında başlayacağı söylenen çekimler hakkında henüz bilgi verilmedi, ancak 2. sezonun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.