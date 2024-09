İster dram, ister gizem, ister romantizm olsun; Netflix’te her türden gençlik dizisi bulmak mümkün. İşte izlenmesi gereken en popüler gençlik dizileri listesi!

1. Elite

İspanyol yapımı bu dizi, zengin ve fakir öğrencilerin bir arada bulunduğu Las Encinas adlı prestijli bir okulda geçen entrika ve gizem dolu bir hikayeyi anlatıyor. Cinayet, aşk ve sırlarla dolu olan Elite, gençlik dizisi severler için vazgeçilmez bir yapım.

2. Skins

Bir İngiliz gençlik drama klasiği olan Skins, gençlerin ergenlik dönemlerinde karşılaştıkları sorunları cesur ve gerçekçi bir şekilde ele alıyor. Karakterlerinin hayatlarındaki iniş çıkışlar, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

3. Aşk 101

Türk yapımı Aşk 101, 90’lı yılların sonunda lisede okuyan bir grup gençin, öğretmenlerini aşık etmeye çalışırken kendi aralarındaki ilişkilerini keşfetmelerini konu alıyor. Aşk, dostluk ve büyüme üzerine bir hikaye.

4. XO, Kitty

To All the Boys I’ve Loved Before serisinden tanıdığımız Kitty Song Covey, kendi romantik macerasını yaşamak için Kore’ye taşınıyor. XO, Kitty, tatlı ve komik sahneleriyle genç izleyiciler tarafından çok sevilen bir dizi.

5. Get Even

Bir grup liseli genç, okullarındaki adaletsizliklere karşı mücadele etmek için bir araya gelir. İngiliz yapımı bu dizi, heyecan dolu bir gerilim sunuyor ve izleyiciyi her bölümde şaşırtmayı başarıyor.

6. Control Z

Meksika yapımı Control Z, lisede bir hacker’ın okulun sırlarını ortaya çıkarmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Teknoloji ve gizem unsurlarını bir araya getiren dizi, izleyicileri ekran başına kilitliyor.

7. Gossip Girl

Bir grup varlıklı genç, New York’un üst düzey sosyal çevresinde lüks ve skandal dolu hayatlarını yaşarken, her hareketleri gizemli bir blog tarafından izleniyor. Gossip Girl, hem dram hem de dedikodu severler için ideal bir seçenek.

8. The Society

Bir grup genç, yaşadıkları kasabanın bir anda ortadan kaybolan yetişkinleri sonrası hayatta kalmaya çalışır. The Society, gençlerin liderlik, toplum düzeni ve hayatta kalma mücadelelerini ele alıyor.