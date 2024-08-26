Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, ikinci hastası Alex'e başarıyla beyin çipi yerleştirdi ve Alex, çipin yeteneklerini test etmek için Counter-Strike 2 oynamaya başladı. Çipin takıldığı ilk hasta da teknolojiyi denemek için Civilization 6 oynamıştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen bu operasyonun "fazlasıyla başarılı" geçtiği açıklandı ve Alex, ikinci gün hastaneden taburcu oldu. Şirketin internet sitesinde paylaşılan blog gönderisine göre, hastanın iyileşme süreci sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Alex, vücuduna yerleştirilen çipin sınırlarını zorlayarak birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike 2 oynuyor. Alex, çipin çalışma şeklinden oldukça etkilendiğini belirtti. Neuralink, Alex'in bilgisayarda imleci zihniyle kontrol etmeyi beş dakikadan daha kısa sürede başardığını ve birkaç saat içinde maksimum hız ve doğruluğa ulaştığını ifade etti.

Neuralink, Alex'in çipi kullanarak sadece oyun oynamakla kalmadığını, aynı zamanda bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı ile 3D nesneler tasarlamaya başladığını da belirtti. Alex'in omurilik yaralanması geçirmiş eski bir otomotiv teknisyeni olduğu ve Ocak 2024'te Elon Musk'ın girişimine katıldığı bilgisi verildi. Alex, bu operasyonla birlikte, ocak ayında benzer bir ameliyat geçiren ve çip sayesinde zihnini kullanarak satranç oynayan Noland Arbaugh'un ardından Neuralink çipi takılan ikinci hasta oldu.

Neuralink'in açıklamalarına göre, Alex'in prosedürü, Arbaugh'un deneyimini etkileyen komplikasyonları başarıyla önledi. Neuralink, Alex'in ilk gününde, Neuralink destekli olmayan bir cihaz kullanarak beyin-bilgisayar arayüzüyle (BCI) imleç kontrolünde dünya rekorunu da kırdığını duyurdu.