NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
F.H. yönetimindeki 38 VZ 243 plakalı otomobil, Avanos-Nevşehir kara yolunda devrildi.
Kazada sürücü F.H, araçta bulunan M.S.H. ile 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.S.H'nin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne katılmak için Avanos'tan il merkezine gittiği öğrenildi.
Kaynak: aa