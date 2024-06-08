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Yaralılardan M.S.H'nin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne katılmak için Avanos'tan il merkezine gittiği öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.H, araçta bulunan M.S.H. ile 2 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( YKS ) girecek öğrencinin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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