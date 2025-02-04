İngiltere Lig Kupası Yarı Finali'nde Newcastle United, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede kazanan takım adını finale yazdıracak.
Newcastle United Arsenal ile karşı karşıya geliyor
Newcastle United, taraftarı önünde Arsenal’i mağlup ederek finale yükselmek istiyor. Konuk ekip Arsenal ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 5 Şubat 2025 Çarşamba
- Saat: 23.00
- Kanal: EXXEN
- Stadyum: St. James' Park
- Hakem: S. Hopper
Kaynak: HABER MERKEZİ