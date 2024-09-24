UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, Nice ile Real Sociedad arasında gerçekleşecek mücadeleyle devam ediyor. Yeni formatı ile dikkat çeken organizasyonda her iki takım da galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor. Nice, ev sahibi avantajıyla ligdeki iyi performansını sürdürmek isterken, Real Sociedad ise kötü gidişata son vermek istiyor.

Maç bilgileri

Tarih: 25 Eylül 2024

Saat: 22.00

Yayın Kanalı: Tabii Spor

Hakem: Morten Krogh

Yardımcı Hakemler: Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen

Nice'in performansı

Fransız ekibi Nice, bu sezon ligde 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde ederek hücum hattındaki etkileyici performansını ortaya koydu. 14 gol atıp, yalnızca 6 gol yediler. Bu maçı kazanarak, Avrupa Ligi'nde de iddialarını sürdürmek istiyorlar.

Real Sociedad'ın hedefleri

İspanyol temsilcisi Real Sociedad ise sezon başlangıcında beklenen performansı gösteremedi. Geride kalan 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 16. sırada yer alıyor. Nice karşısında galip gelerek moral bulmayı umuyorlar.

Avrupa Ligi'nde yeni format

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, 36 takımın katılımıyla yeni bir formata geçiş yaptı. İlk 8 sırayı elde eden takımlar, play-off oynamadan son 16 turuna yükselecek. 9-24'üncü sıradaki takımlar ise çift maçlı elemelere tabi olacak. Bu durum, organizasyona yeni bir heyecan katıyor ve takımların daha fazla mücadele etmesine olanak tanıyor.