Niğde’de, yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlarının çözümüne yönelik “İl Yaşlılık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Cahit Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çelik, Türkiye nüfusunun %10,62’sinin artık yaşlı kategorisinde yer aldığını hatırlatarak, “Genç ve dinamik nüfus yapımız giderek değişiyor. Bu çalıştayla yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ve kamusal hizmetlere erişimde yaşadıkları zorluklara çözüm üreteceğiz. Hedefimiz onların yaşam kalitesini yükseltmek” dedi.

İl Müdürü Kesler ise yaşlılara yönelik hizmetlerin devletin asli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Ulu çınarlarımız için sağlık hizmetlerinden ekonomik güvenceye, sosyal destekten kültürel katılıma kadar geniş bir alanda çözüm arayacağız. Burada ortaya çıkacak öneriler, uygulanabilir bir yol haritasına dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, Niğde’de yaşayan yaşlı nüfusun mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Sosyal, ekonomik ve sağlık temelli ihtiyaçların değerlendirildiği toplantıda belirlenen sonuçların, Ekim ayında yapılacak II. Yaşlılık Şurası’na sunulması planlanıyor.