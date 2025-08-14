Bedri Yalçın: “Bu zam teklifi, memuru enflasyonun insafına terk etmektir”

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifini eleştirdi. Yalçın, teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek memur ve emeklilerin ekonomik sıkıntılar içinde yaşamaya mahkûm edilemeyeceğini söyledi.

“Fiyatlar günden güne artıyor”

Bedri Yalçın açıklamasında, “Bugün pazara çıkan herkes biliyor ki fiyatlar haftadan haftaya değil, günden güne artıyor. Bu şartlarda açıklanan oranlar, memuru enflasyonun insafına bırakmaktır” dedi.

2026 ve 2027 teklif oranlarını yetersiz buldu

Hükümetin memur maaşlarına yönelik sunduğu teklife göre:

2026 yılı: İlk altı ay için %10, ikinci altı ay için %6,

2027 yılı: Her iki altı aylık dönem için %4 oranında zam yapılması planlanıyor.

Yalçın, bu oranların memurların geçimini sağlayamayacağını belirterek, “Bu rakamlar, en düşük memur maaşını birçok kamu işçisinin altına düşürecek. Bu durum hem gelir adaletini bozar hem de kamu hizmetinin kalitesini olumsuz etkiler” şeklinde konuştu.

“Sendikalar masada dik durmalı”

Memur sendikalarına da çağrıda bulunan Yalçın, sendika temsilcilerinin toplu sözleşme masasında daha kararlı ve etkin olmaları gerektiğini vurguladı. “Masada dik durun, memurun hakkını savunun. Fotoğraf çekip imza atmakla bu iş olmaz. Halkın size yüklediği sorumluluğun gereğini yapın” dedi.

Anadolu Birliği sahada mücadele edecek

Açıklamasının sonunda Anadolu Birliği Partisi’nin emekçiler için mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Memurun, emeklinin, işçinin ve tüm çalışan kesimin insanca yaşayabileceği bir gelir için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Anadolu Birliği Partisi olarak emeğin değerini düşüren her teklife karşı duracağız.”