Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma davasının 3. duruşmasında, sanıklardan Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) savunmasını yaptı. Candan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, iddialara yönelik karşı görüşlerini paylaştı.

"Ölümcül bir hastalıkla boğuşuyorum"

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Candan iddianamede adı geçen Onur Apaydın ile yalnızca duygusal bir ilişki yaşadığını ve suç örgütü lideri olmadığına vurgu yaptı. Sağlık sorunlarından bahseden Candan, "Ölümcül bir hastalıkla boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum ve bu yüzden 28 kilodan bu hale geldim. Mal varlığım sadece birkaç çanta ve bir iki ayakkabıdan ibaret. Hukuk fakültesini bitirdim ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum" dedi.

"Instagram kullanmak suçsa kullanmam"

Candan, iddianamede belirtilen suçlamalara ilişkin, "Örgüt toplantılarına katılmadım ve dolandırıcılık olayları hakkında bilgim yok. Onur Apaydın ile yaşadığım ilişki döneminde anksiyete sorunları yaşıyordum. Bu yüzden yanlış kararlar aldım. Bahsedilen toplantılarda et restoranında yapılmış, ben veganım ve et restoranında uzun süre kalamam" şeklinde konuştu. Candan, ayrıca, evde gözaltına alındığını ve eşinin yere yatırıldığını belirterek, "Hesaplarımda para olup olmadığını araştırabilirsiniz. 5 ay boyunca neyin cezasını çektim bilmiyorum. Instagram kullanmak suçsa kullanmam" ifadelerini kullandı.

İddianameden öne çıkanlar:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki ve 21 sanık arasında Alisya Bahar Candan ile Gülnihal Çiçek’in (Nihal Candan) yer aldığı belirtilmişti. İddianamede, Onur Apaydın’ın liderliğindeki suç örgütünün vatandaşları dolandırdığı ve Candan kardeşlerin bu yapı içerisinde önemli roller üstlendiği ifade ediliyor. Örgüt lideri Apaydın’ın suç gelirlerini Alisya Bahar Candan aracılığıyla akladığı, diğer şüphelilerle birlikte özel toplantılarda dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik stratejiler geliştirdiği iddia ediliyor.

Savcı, Bahar Candan’ın dolandırıcılık suçundan 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Diğer 20 sanık için ise değişen oranlarda hapis cezaları istenmiş durumda.