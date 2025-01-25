Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı getirildi. Peki, Nuri Kaya Bakkalbaşı kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı getirildi.
Nuri Kaya Bakkalbaşı kimdir?
Nuri Kaya Bakkalbaşı, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, Fas, Arjantin ve İtalya'da elçilik müsteşarlığı yapmıştır.
31 Ocak 2020 - 1 Eylül 2022 tarihleri arasında Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.
25 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmıştır.