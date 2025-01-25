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25 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmıştır.

31 Ocak 2020 - 1 Eylül 2022 tarihleri arasında Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, Fas, Arjantin ve İtalya'da elçilik müsteşarlığı yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı getirildi.

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Nikaragua Büyükelçiliği ne Nuri Kaya Bakkalbaşı getirildi. Peki, Nuri Kaya Bakkalbaşı kimdir?

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