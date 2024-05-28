MÜYAP kurucularından, şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi Ali Yeşil Giresunlu'nun vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. 1977 yılında Nilüfer ile evlenen ve 1981'de boşanan Giresunlu, Balet Plak ve Müzikaset Ticaret’in de kurucusuydu. Cenaze töreni, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip gerçekleşecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Müzik kariyerinde derin izler bıraktı

Ali Yeşil Giresunlu, MÜYAP’ın kurulmasında önemli rol oynarken, Balet Plak ve Müzikaset Ticaret gibi önemli müzik şirketlerini de kurarak Türk müzik endüstrisine büyük katkılar sağladı. Müzik sektöründeki çalışmaları ve girişimleri ile tanınan Giresunlu, birçok sanatçının kariyerinde de önemli bir rol oynadı.

Cenaze bilgileri

Cenaze töreni, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecek ve Ali Yeşil Giresunlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.