Nuri Bilge Ceylan’ın diyalog yazarlığı, eleştirmenler tarafından zayıf olarak değerlendirilmiştir. Özellikle "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki uzun diyalog sahneleri, pek çok izleyici tarafından başarısız bulunmuştur.

Senaryo çatısındaki zayıflık

Ceylan’ın senaryolarında, arada kalmışlıklar ve ahlaki ikilemler üzerine kurulu çatılar bazen zayıf kalmaktadır. Bu durum, film akışında belirgin olmayabilir, ancak eleştirmenler tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır.

Samimiyet ve yapaylık sorguları

Ceylan'ın samimiyeti zaman zaman sorgulanabilir. "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki set ekibi gösterimleri gibi yapay yöntemlerle seyirciyi yabancılaştırma çabaları, bazı izleyiciler tarafından yapay ve yüzeysel bulunmuştur.

Görsel dilin ustaca kullanımı

Nuri Bilge Ceylan, sinemanın görsel dilini ustaca kullanarak pek çok kusurunu örtmektedir. Yavaş tempoyu hipnotize edici bir şekilde süsler ve zamana ve mekâna hâkimiyetini gösterir. Filmleri, görsel olarak Terrence Malick’in "Days of Heaven"ını anımsatmaktadır.

Tutarlılık ve tanınabilirlik

Ceylan’ın görsel dili, filmlerini tanınabilir kılan önemli bir özelliktir. Görsel estetik ve tutarlılık, onun filmlerinin izleyici tarafından kolayca tanınmasını sağlar. Bu basit gibi görünen özellik, aslında oldukça karmaşıktır.

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenlik başarısı

Nuri Bilge Ceylan’ın tarzı kişisel olarak beğenilmese de, yönetmenlik yeteneği ve görsel estetiği kesinlikle takdir edilmelidir. Senaryoları zayıf olabilir, ancak aynı senaryolar başka bir yönetmenin elinde başarısız olabilir. Bu nedenle, Ceylan’ın başarıları küçümsenmemelidir.