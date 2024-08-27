Nuri İyem Sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Sanatseverlerle Buluşuyor

Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen “Botter Sergileri” serisinin ikincisi olan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, İstanbul’daki Casa Botter’de büyük ilgi gördü. Şimdi ise bu sergiden bir seçki, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sanatseverlerle buluşuyor. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önemli temsilcilerinden olan ressam Nuri İyem'in eserleri, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında İzmirlilere sunulacak.

“Solo Botter: Nuri İyem” sergisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) restorasyon ve kültür sanat projeleri kapsamında yeniden hayat bulan Casa Botter, Mayıs ayında açılan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisiyle sanatseverleri ağırlamıştı. İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu sergi, ressamın kendine özgü sanatçı kişiliğini, Anadolu insanını ve kültürünü yansıtan eserlerini bir araya getirdi. İstanbul’daki serginin sona ermesinin hemen ardından, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sanatseverlerle buluşacak seçki, sanatçının toplumsal gerçekçilik akımına olan katkısını gözler önüne seriyor.

İyem’in sanatında insan ve toplum

Nuri İyem’in eserleri, bakar bakmaz duygusal bir bağ kurabileceğimiz imgeler sunar. İkonik kadın yüzleri, romantik atmosferler yaratan manzaralar ve köyden kente göçün sembolü haline gelmiş figürlü kompozisyonlar, sanatçının topluma olan bağlılığını ve resim sevgisini yansıtıyor. Sergide, İyem’in farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalar, Levent Çalıkoğlu’nun küratörlüğünde ve İrem Büşra Coşkun’un asistan küratörlüğünde bir araya getiriliyor.