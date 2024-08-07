Dicle Elektrik, Mardin'de yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan denetimlerde, son bir hafta içinde tam 975 adet kaçak trafo tespit edildi. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için Dicle Elektrik kaçak ekipleri ile dron filolarının birlikte gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışmada, tespit edilen trafoların koordinatları da belirlendi.

Havadan ve karadan denetim

Dicle Elektrik, mobil ekiplerinin karadan yaptığı denetimlerin ardından havadan dron ile gerçekleştirdiği kontroller sayesinde bu büyük tespiti gerçekleştirdi. Özellikle traktör römorklarına konularak mobilize edilen ve gece saatlerinde kullanılan kaçak trafolar, termal kameralı dronlar sayesinde tespit edilerek kayıt altına alındı. Bir gecede tespit edilen 21 adet kaçak trafo da bu çalışmanın etkinliğini ortaya koyuyor.

Yasal süreç başlatıldı

Dağıtım şirketinin avukatları, tespit edilen kaçak trafolarla ilgili yasal süreci başlattı. Marka ve güçleri belirlenen trafoların el konulabilmesi için ilgili adli mercilere başvurular yapıldı. Önceki hafta Derik ilçesinde tespit edilen 97 adet kaçak trafonun el konulması için güvenlik güçleriyle birlikte çalışma yürüten Dicle Elektrik, kaçakla mücadele kapsamında saha taramalarına aralıksız devam ediyor.

Tarımsal sulama borcu ve elektrik sorunu

Mardin’de tarımsal sulama yapan çiftçilerin büyük bir kısmı, yüksek miktarda gecikmiş elektrik borcu ile karşı karşıya. Devlet Su İşleri’nin sulama kanallarını tamamlamadığı için çiftçiler, kuyulardan su çekerek tarımsal sulama yapıyor. Bu durum, elektrik tüketimini artırırken borçların da birikmesine neden oluyor. Mardin’de yaklaşık 7 bin tarımsal sulama abonesinden 5 bin 600’ünün toplamda 11 milyar 462 milyon TL'yi bulan gecikmiş elektrik borcu bulunuyor.

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik tüketimi kadar tarımsal sulama abonelerinin ödenmeyen elektrik borçlarının da büyük bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, "Ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir unsur olan elektrik tedarikinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için borçların düzenli olarak ödenmesi önem taşıyor. Birikmiş borçların yapılandırılması konusunda çok sayıda kolaylık sağlamamıza rağmen alacak yükü sürekli artıyor" dedi.