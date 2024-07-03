Tuğba Kuruyemiş, Aydın merkezli olarak Türkiye genelinde 120 şubesiyle hizmet veren bir kuruyemiş firması olarak, 1300'ün üzerinde çalışanına yönelik büyük bir promosyon müjdesi verdi. Bu jest, firmanın çalışanları ve aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, firmanın bir banka ile yapmış olduğu maaş anlaşması sonucunda elde edilen 48 milyon TL'nin üzerindeki promosyonun tamamının çalışanların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu adım, firmanın çalışanlarına ekonomik destek sağlamak amacıyla attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul'un Açıklamaları

Ahmet Tonkul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, çalışanlarımıza ek bir destek sunmayı hedefledik. Bir ayı aşkın süredir süren görüşmelerimiz sonucunda, özel bir banka ile yapmış olduğumuz maaş anlaşması sayesinde elde ettiğimiz promosyonun tamamını çalışanlarımıza aktarıyoruz. Bu şekilde, Tuğba Kuruyemiş ailesinin her bir üyesine ekonomik anlamda katkı sağlamış olacağız" dedi.