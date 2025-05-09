2024 bilanço sezonunun yıldızı Gersan Elektrik oldu. Şirket, hem aktif büyüklüğünü ikiye katladı hem de yatırımcısına %212'yi aşan getiri sundu.

Borsa İstanbul'da işlem gören sanayi şirketleri, 2024 bilanço sezonunda güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu performansın en dikkat çekenlerinden biri ise Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (#GEREL) oldu.

2024 yılına ait finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşan şirket, yılı %102,72 aktif büyüme ve %76,27 net kâr artışı ile tamamlarken, yatırımcısına da %212,93 oranında kazanç sağladı.

Bilanço detayları: Yüksek büyüme, güçlü getiri

Gersan Elektrik'in 2024 yılı performansına dair öne çıkan veriler şu şekilde:

🔹 Aktif büyüme oranı: %102,72 Yatırımcılar dikkat! J Coin %87 geriye gitti | Bu coinler bir günde %93 değer kaybetti

🔹 Net kâr artışı: %76,27

🔹 Yıllık hisse getirisi: %212,93

Bu veriler, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi ve etkin operasyonel yönetiminin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Büyümenin lokomotifi: Elektrikli araç altyapısı ve ihracat

Gersan Elektrik, üretim gücünü sadece iç piyasada değil, uluslararası pazarlarda da sergiliyor. Özellikle elektrikli araç şarj altyapısı, raylı sistem çözümleri ve kablo taşıma sistemleri konularındaki uzmanlığı sayesinde, 2024 yılı büyümesinin temel dinamiklerini oluşturdu.

Öne çıkan iş alanları:

Elektrikli araç şarj istasyonları

Raylı sistem teknolojileri

Endüstriyel kablo taşıma sistemleri

Şirketin ihracat odaklı büyüme politikası ve altyapı projelerine yaptığı yatırımlar, 2025'te de bu başarı ivmesinin korunacağı yönünde beklenti yaratıyor.

2025'te kamu ihaleleri ve dış ticaret büyümeyi destekleyecek

2025 yılı için şirketin ajandasında önemli hedefler yer alıyor. Özellikle kamu ihaleleri, ihracat bağlantıları ve yeni üretim teknolojileri üzerinden büyüme planlayan Gersan, sürdürülebilir yüksek kârlılığıyla portföylerde uzun vadeli yer edinmeye aday.