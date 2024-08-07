Güney Kore Tarım Bakanlığı, The Korea Herald gazetesine yaptığı açıklamada, 9 Ocak'ta Ulusal Meclis'ten geçen yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni yasa ile köpek eti ticareti ve tüketimi tamamen yasaklanıyor. Hükümet, bu yasa kapsamında işletmelerini kapatma ya da dönüştürme planı sunan köpek çiftçilerine, kasaplara ve restoranlara tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Tazminat ve geçiş süreci nasıl?

Tarım Bakanlığı yetkilisi Park Jung-hoon, Şubat 2027'ye kadar köpek eti tüketiminin tamamen sona erdirilmesi için gerekli tüm tedbirleri destekleyeceklerini belirtti. Tarım Bakanlığının Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre, ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme tazminat alabilmek için başvuruda bulunmuştu. Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri Şubat 2027'ye kadar farklı sektörlere geçiş yapmak zorunda.

Cezalar ve yaptırımlar ne?

Şubat 2027'den sonra köpekleri eti için kesenlere en fazla 3 yıl hapis cezası veya yaklaşık 23 bin dolar para cezası verilecek. Ayrıca, köpekleri eti için yetiştiren ve satanlara ise 2 yıla kadar hapis cezası veya 15 bin dolara kadar para cezası uygulanacak.