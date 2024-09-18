Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de meydana gelen Oba Makarna fabrikası patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticileri de dahil olmak üzere 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Patlama olayının detayları

15 Eylül Pazar günü, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama, bölgedeki büyük bir tedirginliğe yol açtı. Olayda 27 yaşındaki Mesut Şimay hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikada bulunan cansız beden, soğutma çalışmaları sırasında bulundu. Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Soruşturma ve şüpheliler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın nedenlerini araştırmak amacıyla iki müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticileri dahil olmak üzere 7 şüpheli ifadeye çağrıldı. Bu şüphelilerin, Hendek Adliyesi'nde savcılık sorguları devam etmekte. Soruşturma sürecinde, patlamanın sebebine dair detaylı bir inceleme yapılacağı belirtiliyor.

Olayın sosyal ve hukuki yansımaları

Fabrika patlaması, hem sosyal hem de hukuki açıdan geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik ve iş güvenliği standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Soruşturmanın sonuçları, hem fabrikadaki güvenlik önlemlerinin hem de sorumluların hesap verebilirliğini belirleyecek.

Sonuç ve beklentiler

Patlamanın nedenleri ve sorumluların tespiti, hem yerel halk hem de kamuoyunun merakla beklediği bir gelişme. Soruşturmanın tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınması, benzer olayların tekrar yaşanmaması için büyük önem taşıyor.