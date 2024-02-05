Yerel seçimlere sayılı günler kala, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Ocak Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını belirledi. Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ocak Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ocak Partisi İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Hasan Canyıldıran oldu.



Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, “Ocak Partisi adayları bütün büyükşehirlerde ve illerde mahalli seçimlere katılacak ve vatandaşlarımıza, hukukun üstünlüğü ilkesiyle çalışan adaletli ve etkin bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edecek. İstihdam yaratan, yenilikçi ve sürdürülebilir yerel kalkınma projeleri üreterek hizmet edecek. Ayrım olmaksızın tüm halkımıza eşit hizmet sunmak için çalışmalar yürütülecek. Layık ve dürüst belediyecilik anlayışıyla hizmet edecek. Bu anlamda Ocak Partisi İzmir İl Başkanımız Hasan Canyıldıran'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösteriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.







