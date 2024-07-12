Ödemiş Belediye Spor Kız Voleybol Takımı, İzmir Süper Lig Küçük Kızlar kategorisinde il 4.’sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, sevinçlerini Belediye Başkanı Mustafa Turan ile paylaştı. Başkan Turan, “Kız Voleybol takımımızın başarısından gurur duyuyor, tüm sporcularımızı ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

İki sezondur mücadele ediyorlar

Geçtiğimiz yıl kurulan Ödemiş Belediye Spor Kız Voleybol Takımı, iki sezondur İzmir Süper Lig'de mücadele ediyor. Farklı kategorilerde yarışan takım, bu sezon Küçük Kızlar kategorisinde il 4.’sü olarak büyük bir başarı elde etti.

Başkan Turan’dan kutlama

Antrenör Adnan Büyükkırlı ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Turan’ı makamında ziyaret eden takım, başarılarını paylaştı. Başkan Turan, “Ödemişliler olarak kızlarımızın başarısından onur duyuyoruz. Sezon boyunca çok iyi çalışıp, iyi bir performans sergileyerek mücadele eden bütün sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Bu yıl ilk kupamızı aldık. Önümüzdeki yıllarda yolumuzun şampiyonluk olacağına inanıyorum” dedi.

Gelecek vaat eden sporcular

Antrenör Adnan Büyükkırlı, takımda yaklaşık yüz sporcunun yer aldığını belirterek, “Hedefimiz Türkiye şampiyonasında yer almak. Bu yıl Anadolu Yıldızları il karmasına takımımız oyuncularından Almira Ağduk, Zehra Topsakal ve Hasibe Cura olmak üzere üç sporcu seçildi. Kızlarımız çok yetenekli ve azimli. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artacağını umuyorum” dedi.