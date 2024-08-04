İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş’te ekşilik böceği zararlısı ile mücadele için doğal yöntemler kullanarak 4 bin 553 kitle yakalama tuzağı dağıttı. Bu adım, hem kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hem de incir üretiminde kalite ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak ve bitkisel hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ödemiş’te ekşilik böceği zararlısı ile mücadele başlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu projede, incir yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Birgi, Bucak, Kutlubeyler ve Üçkonak mahalleleri pilot bölge olarak seçildi.

4 Bin 553 tuzak dağıtıldı

Pilot bölgelerdeki 137 incir üreticisine toplamda 4 bin 553 ekşilik böceği kitle yakalama tuzağı dağıtıldı. Tuzaklar, doğal yöntemlerle hazırlanan biyoteknik desteklerin bir parçası olarak, kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve incirlerin kalitesini artırmak amacıyla kullanılıyor. Tarımsal Hizmetler bünyesindeki ziraat mühendisleri, tuzakların kullanımı hakkında teknik bilgilendirme yaptı ve üreticilere nasıl uygulanması gerektiği konusunda eğitim verdi.

Doğal yöntemler verimliliği arttırdı

Ekşilik böceği zararlısına karşı verilen destekler, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürürken, daha güvenilir ve kaliteli incir üretimi sağlıyor. Tuzaklar, 1,5-2 litrelik ağzı kapalı plastik kaplardan oluşuyor ve su, maya ile incir gibi cezbedici yemler kullanılarak yerleştiriliyor. Tuzaklar, dekara 3 adet gelecek şekilde konumlandırılıyor. Ayrıca, ilekleme döneminde tuzakların kaldırılması ve son ilekten bir hafta sonra tekrar asılması gerektiği konusunda üreticiler bilgilendirildi.

Kimyasal ilaç kullanımı azalıyor

Bu biyoteknik mücadele yöntemi, ekşilik böceği zararlısının kontrolünü sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kimyasal ilaç kullanımını da azaltıyor. Doğal yöntemler, çevre dostu bir yaklaşımı destekleyerek, hem üretici hem de tüketici için güvenli bir incir üretimi süreci sağlıyor.