İzmir’in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle 7 dönümlük alan büyük zarar gördü.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Ödemiş’in Büyükavulcuk Mahallesi Karataş mevkisinde yer alan zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesiyle birlikte yapılan incelemelerde, 7 dönümlük zeytinlik alanın tamamen zarar gördüğü belirlendi.