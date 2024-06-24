İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Ödemiş ilçesinde muhtarlara yönelik yangına müdahale eğitimi verildi.
Ödemiş Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitim toplantısına mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, orman ev ve tarım arazilerinde çıkan yangınlara müdahalenin nasıl yapılacağı anlatıldı. Ayrıca su tankerinin kullanımı hakkında da bilgi verildi.
İtfaiye yetkilileri, muhtarların sorularını da cevaplandırdı.
Kaynak: aa