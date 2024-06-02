İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Birgi yönüne ilerleyen Süleyman S. (67) yönetimindeki 35 ZFK 32 plakalı otomobil, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Süleyman S. ile otomobildeki Fatma S. (61) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: aa