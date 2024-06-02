Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada sürücü Süleyman S. ile otomobildeki Fatma S. (61) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Birgi yönüne ilerleyen Süleyman S. (67) yönetimindeki 35 ZFK 32 plakalı otomobil, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.